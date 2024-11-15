IRENA запускает региональную инициативу для ускорения партнерства в сфере ВИЭ

IRENA запускает региональную инициативу по ускоренному партнерству в области возобновляемых источников энергии совместно с сопредседателями и в сотрудничестве со странами Центральной Азии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор по взаимодействию со странами и партнерствам IRENA Гурбуз Гонул в ходе инвестиционного форума COP29 по вопросам перехода к энергетике для Центральной Азии

"В прошлом году, благодаря консенсусу в ОАЭ на COP28, мы стали свидетелями сильной политической приверженности глобальному энергетическому переходу с целью утроения использования возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности к 2030 году. Это дает мощный импульс для масштабирования энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии по всему миру.

Важно перевести эти амбициозные цели в конкретные действия через программы и проекты, которые максимально создают локальную ценность и способствуют зеленой индустриализации, обусловленной энергетическим переходом. У Центральной Азии есть большая возможность в этом направлении, поскольку регион обладает обширными и недостаточно использованными ресурсами для возобновляемой энергетики", - сказал он.

По словам Г.Гонул, регион также богат природными ресурсами и полезными ископаемыми, которые могут быть использованы для технологий энергетического перехода.

"Страны Центральной Азии разрабатывают конкретные планы и уже начали предпринимать действия для достижения своих целей в области возобновляемой энергетики, реализуя несколько масштабных проектов, находящихся в стадии реализации или уже завершенных. Мы также слышали от министра Азербайджана о формализации сотрудничества между Азербайджаном и Центральной Азией в области интеграции их энергетических систем, что станет значительным стимулом для энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в регионе, а также в соседних регионах. Конечно, существует ключевой аспект инвестиций и финансирования, связанный с этой задачей.

Для поддержки ускоренного энергетического перехода в регионе потребуются значительные внутренние и международные инвестиции. В этой связи мы с радостью запускаем эту инициативу совместно с сопредседателями и в сотрудничестве со странами Центральной Азии", - отметил он.

Гонул подчеркнул, что это флагманская региональная инициатива по ускоренному партнерству в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Мы называем ее APRECA, и ее основная цель - поддержка Центральной Азии в достижении целей в области возобновляемой энергетики, повышение энергетической безопасности и вклад в глобальные климатические и устойчивые цели развития. Мы видим эту инициативу как ориентированное на результат, высокоэффективное партнерство для ускорения энергетического перехода на основе возобновляемых источников.

Мы планируем сосредоточиться на трех аспектах - во-первых на том, как мы можем ускорить инвестиции в энергетический переход на основе возобновляемых источников. Во-вторых, важен аспект усиления региональной взаимосвязанности для поддержки торговли возобновляемой энергией, а также анализ социально-экономического измерения и максимизация выгод через экономический рост, зеленую индустриализацию и создание рабочих мест.

Деятельность будет основываться на четырех основных направлениях. Первое направление - инфраструктура. Инфраструктура является центральным элементом, так как, по мнению IRENA, это одна из ключевых преград для ускорения энергетического перехода. Требуются четкие действия в отношении сетей и гибкости энергосистем. Также важен аспект взаимосвязанности, который мы уже подчеркивали: как мы можем способствовать трансграничным связям внутри региона и с соседними регионами. Второе направление касается политики, регуляторной и институциональной основы: как создать более благоприятную среду для инвестиций в возобновляемую энергетику, усилить вовлеченность частного сектора в энергетический переход и обеспечить доступ к доступному финансированию. Наконец, местное создание ценности и зеленая индустриализация - это ключевой элемент, который также является приоритетом для всех правительств региона", - подчеркнул он.