COP29 и Инициатива IRENA ускорят переход к возобновляемой энергетике в Центральной Азии

Обсуждения, проведенные в рамках COP29, укрепят партнерство в области зеленой энергетики со странами Центральной Азии.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе инвестиционного форума COP29 по вопросам перехода к энергетике для Центральной Азии

"Одновременно IRENA запускает Инициативу ускоренного партнерства по возобновляемой энергетике в Центральной Азии, целью которой является достижение зеленой и инклюзивной экономической трансформации в регионе. Мы убеждены, что, преодолевая ключевые препятствия и укрепляя региональное сотрудничество, это партнерство существенно поддержит Центральную Азию в достижении целей в области возобновляемой энергетики, укреплении энергетической безопасности и выполнении глобальных климатических задач. Мы надеемся, что этот форум и обсуждения, проведенные в рамках COP29, укрепят партнерство в области зеленой энергетики со странами Центральной Азии, привлекут интерес инвесторов и энергетических компаний и приведут к плодотворным результатам, которые ускорят реализацию наших совместных проектов", - сказал он.