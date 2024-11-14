Микаил Джаббаров на встрече с главой Baker Hughes в рамках COP29

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках COP29 провел встречу с председателем и главным исполнительным директором компании "Baker Hughes" Лоренцо Симонелли.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики, на встрече были рассмотрены проекты, реализуемые в рамках совместной с компанией деятельности, сотрудничество по повышению производительности и эффективности производства с применением инновационных подходов и современных технологий. Обсуждены вопросы устойчивых бизнес-решений, деятельности по сокращению выбросов и партнерства в направлении декарбонизации.

Стороны подчеркнули важность эффективного использования богатого потенциала нашей страны в сфере "зеленой" энергетики, организации климатической деятельности по международным стандартам и увеличения инвестиций в возобновляемую энергетику. В этой связи обсуждались продвижение энергетического перехода и вклад компании в "зеленое" будущее Азербайджана, а также перспективы развития партнерства с SOCAR.