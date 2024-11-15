Каким будет процент ВИЭ в энергетике Узбекистана к 2030 году?

К 2030 году производство электроэнергии из возобновляемых источников в Узбекистане составит не менее 40 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Узбекистан является страной с высоким уровнем энергопотребления. 70 процентов выбросов приходится на энергетический сектор. Мы понимаем важность проблемы изменения климата, и в последние годы Узбекистан активно работает над интеграцией возобновляемых источников энергии для сокращения углеродного следа и достижения целей устойчивого развития", - сказал он.

По его словам, страна ставит цель увеличить долю возобновляемой энергии. При переходе энергетического сектора важно сотрудничать с соседними странами для укрепления трансграничных связей. Это действительно важно, так как на примере Европейского союза и других стран видно, как они развивают свой энергетический переход и трансграничные связи, особенно при интеграции переменных источников энергии в сети. Нужно использовать ресурсы всего региона.

"Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан богаты водными ресурсами, которые имеют гидроэнергетический потенциал, что хорошо согласуется с возобновляемыми ресурсами Узбекистана для балансировки системы при координации наших действий. Мы уже начали тесное сотрудничество с Таджикистаном, Кыргызстаном и Казахстаном по развитию гидроэнергетического потенциала Кыргызстана. В частности, в рамках крупного проекта Камбаратинской ГЭС, а также с Таджикистаном реализуются многочисленные гидроэнергетические проекты", - подчеркнул Умид Мамадаминов.

Он отметил, что статья 6 Парижского соглашения создает дополнительные возможности для стран Центральной Азии в привлечении инвестиций в углеродные проекты и создании рынков углерода.

"В настоящее время все страны Центральной Азии разрабатывают свои стратегии по углеродным рынкам и создают необходимую нормативно-правовую базу. К концу этого года мы планируем разработать собственную нормативную базу для углеродных рынков, что создаст дополнительные возможности для частного сектора", - сказал он.

У.Мамадаминов добавил, что для реализации всех этих задач необходима поддержка финансовых институтов и международного сообщества в разработке стратегии и создании надежной нормативно-правовой базы.