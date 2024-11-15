АБР выделит грант для проекта "зеленого коридора" Азербайджана, Узбекистана и Казахстана

Хочу выразить благодарность Азиатскому банку развития (АБР) за его решение выделить грант в размере 225 тысяч долларов США для поддержки консультационных услуг по проекту "зеленого коридора", включая подготовку технико-экономического обоснования и помощь в запуске совместного предприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Всего два дня назад в рамках COP29 на высшем уровне было подписано межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном", - сказал он.

Министр отметил, что также был подписан документ, закрепляющий роль Саудовской Аравии как ключевого партнера в этом трехстороннем проекте. Это событие является важным стратегическим шагом, который придаст значительный импульс международному энергетическому сотрудничеству и экологическим инвестициям для превращения региона в единое геоэкономическое пространство с упором на создание и укрепление стратегических партнерств между странами.

"Большое значение придается расширению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Это соглашение, свидетельствующее о братских, дружественных и стратегических связях между Азербайджаном и странами Центральной Азии, включая Казахстан и Узбекистан, закладывает прочную основу для создания "зеленого" энергетического коридора, развития интегрированных рынков электроэнергии в регионе и содействия экспорту возобновляемой энергии в другие регионы", - выделил Парвиз Шахбазов.

По его словам, подписание акционерного соглашения национальными энергетическими компаниями и создание совместного предприятия станут ключевыми этапами для успешной реализации проекта. В настоящее время после создания совместного предприятия планируется начать работу над технико-экономическим обоснованием интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. К проекту привлечена консалтинговая компания CESI.

"Также хочу добавить, что данный проект на самом деле не ограничивается только Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Другие страны Центральной Азии, особенно Кыргызстан и Таджикистан с их обширными гидроресурсами, могут в будущем присоединиться к этому проекту, и они, несомненно, внесут в него ценность благодаря своим гидроресурсам, которые будут использоваться для балансировки переменных возобновляемых источников энергии", - добавил он.