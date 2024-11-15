https://news.day.az/economy/1707310.html Кыргызстан готов поддержать инициативу Азербайджану по созданию "зеленых" энергетических коридоров Кыргызстан готов поддержать инициативу Азербайджану по созданию "зеленых" энергетических коридоров. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев Инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29. Новость обновляется
Кыргызстан готов поддержать инициативу Азербайджану по созданию "зеленых" энергетических коридоров
Кыргызстан готов поддержать инициативу Азербайджану по созданию "зеленых" энергетических коридоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев Инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.
Новость обновляется
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