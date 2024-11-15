Центральной Азии важно объединить усилия для развития ВИЭ

Странам Центральной Азии необходимо объединять усилия для развития возобновляемых источников энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.

"Проведение инвестиционного форума, посвященного энергетическому переходу в рамках COP29, будет играть ключевую роль в стимулировании инвестиций в сектор возобновляемой энергетики в Центральной Азии. У региона существует огромный потенциал в сфере возобновляемых источников энергии. Необходимо всем странам Центральной Азии объединить усилия для развития ВИЭ",- сказал он.

Ла Камера отметил, что для обеспечения энергетической безопасности, а также обеспечения уровня и ограничение потепления до 1,5 процента, необходимо инвестирование в область возобновляемой энергетики.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.