Объявлены претенденты на звание лучшего клуба года по версии Globe Soccer Awards. В список вошли: "Аль-Ахли", "Аль-Айн", "Аталанта", "Атлетико Минейро", "Байер", "Ботафого", "Интер Милан", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "ПСЖ", "Реал" и "Спортинг".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в соцсетях премии были также объявлены претенденты на победу в других номинациях. Так, например, в число претендентов на звание лучшего игрока года вошли: Беллингем ("Реал" Мадрид), Карвахаль ("Реал" Мадрид), Холанд ("Манчестер Сити"), Кейн ("Бавария"), Левандовски ("Барселона"), Мбаппе ("Реал" Мадрид), Месси ("Интер Майами"), Родри ("Манчестер Сити"), Роналду ("Аль-Наср"), Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид), Ямаль ("Барселона") и ряд других игроков.