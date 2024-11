Новые соглашения с китайскими компаниями на COP29

В рамках COP29 подписан ряд документов в сфере "зеленой энергетики" с китайскими компаниями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, между министерством энергетики, компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и ООО "SOCAR Green" подписано исполнительное соглашение по проекту солнечной электростанции мощностью 160 МВт в Физулинском районе. Также министерство энергетики и "China Energy Overseas Investment Co. Ltd" подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Кроме того, министерство энергетики и компания China Datang Co. Ltd подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане. Меморандум предусматривает сотрудничество с компанией в области инвестирования в проекты возобновляемой энергетики, подготовки технико-экономических обоснований, проведения соответствующих исследований, а также изучения возможностей создания в Азербайджане Центра исследований и разработок возобновляемых источников энергии.