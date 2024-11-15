От Facebook требуют продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США считает, что компании Meta (владеет Facebook) необходимо продать сервисы Instagram и WhatsApp. Регулятор полагает, что компания Марка Цукерберга в свое переплатила как за Instagram, так и за WhatsApp, чтобы убрать растущих конкурентов вместо того, чтобы придерживаться здорового соперничества на рынке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал The Verge, решение о разделении не принято, FTC требует в первую очередь инициировать судебные разбирательства, в рамках которых будут рассмотрены все аспекты дела. Первый иск был подан еще в 2020 году, однако в 2021 году его отклонили, после чего FTC подала апелляцию. Весной 2024 года Meta вновь попросила закрыть дело, однако на этот раз суд встал на сторону регулятора.

В Meta считают, что для пользователя поглощение Instagram и WhatsApp носят исключительно положительную роль и компания без труда докажет это в суде, передает The Verge. Представитель Meta отметил, что более 10 лет назад FTC дала добро на сделку, а сейчас сервисы "конкурируют с YouTube, TikTok, X, Apple iMessage и многими другими". Теперь же, говорит представитель компании, FTC "пытается наказать бизнес за инновации".