Политики и бизнесмены, критиковавшие Трампа, пытаются угодить ему

Мировые политики и бизнесмены массово удаляют свои критические высказывания в адрес Дональда Трампа в соцсетях, чтобы заручиться его поддержкой. В своей статье для The Guardian журналистка Арва Махдави иронично описывает, как бывшие противники Трампа превращаются в его лояльных союзников, готовых отказаться от принципов ради личной выгоды в эпоху "золотой лихорадки лояльности".

Как сообщает Day.Az, в статье подчеркивается появление неожиданного "шоу унижения", развернувшегося на политической сцене США.

В центре обсуждения - эксцентричный стиль Трампа и волна лояльных жестов со стороны политиков и бизнесменов, которые стремятся продемонстрировать свою верность новоизбранному президенту, даже если для этого приходится пожертвовать собственным достоинством.

Махдави отмечает, что эта попытка угодить Трампу выходит далеко за пределы обычной дипломатии. В отличие от своих предшественников, Трамп не скрывает, что готов щедро вознаградить тех, кто ему лоялен, и безжалостно мстить тем, кто ему противостоит. "Это золотой век лизоблюдства", - пишет автор, описывая атмосферу, в которой даже бывшие критики Трампа осознали, что они ошибались в отношении его.

Примером такого поворота является посол Австралии в США Кевин Радд, который ранее называл Трампа "самым разрушительным президентом в истории". В 2020 году он выступил с резкой критикой, но вскоре эти заявления исчезли из его публичных записей. Радд объяснил это удаление тем, что хотел избежать "неправильного толкования его позиций". Махдави отмечает, что вероятно, Радд просто боится, что Трамп придумает для него уничижительное прозвище или наказание для Австралии в виде экономических санкций.

Журналистка также приводит пример британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, который ранее называл Трампа "тираном" и "женоненавистником". Сейчас Лэмми утверждает, что его прежние высказывания были "лишь словами рядового депутата". Махдави язвительно замечает, что, возможно, Лэмми просто стал более лоялен власти и готов пренебречь прежними убеждениями ради своих интересов.

Многие, похоже, начали по-новому смотреть на Трампа, находя в нем качества, которых раньше не замечали. Например, Джей Ди Вэнс, который в 2016 году называл Трампа "идиотом" и "недостойным высоких должностей", теперь признает свою ошибку. Среди тех, кто изменил свою позицию, - руководители крупных компаний, таких как Тим Кук (Apple), Сундар Пичаи (Google), Сатья Наделла (Microsoft) и Джефф Безос (бывший Amazon). Даже Марк Цукерберг, который когда-то обвинял Трампа в подстрекательстве к насилию, теперь выражает восхищение им и готов работать с его администрацией. Это может показаться унизительным, но, как показывает пример Илона Маска, который потратил более $100 млн на поддержку Трампа, лояльность приносит свои плоды.

Когда Трамп формирует свою команду, становится очевидно, что для него ключевым критерием отбора является личная преданность. Так, конгрессвумен Эллиза Стефаник, которая поддержала Трампа в трудные моменты, по слухам, может стать послом в ООН, несмотря на отсутствие опыта в международной дипломатии. Для Трампа важнее ее лояльность, чем профессиональные навыки.

Арва Махдави подводит итог, что мир вступил в эпоху "клиентелизма", где лояльность становится основной валютой, а унижение - нормой. В мире, где выгодно угождать сильным мира сего, немного самоуничижения - это всего лишь небольшая плата за место на пьедестале власти и процветания.