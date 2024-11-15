Сегодня, 15 ноября, в рамках COP29 проходит День энергии, мира, помощи и восстановления. Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в этот день состоится министерская встреча по энергетическим инициативам COP29, инвестиционный форум по вопросам перехода к энергетике для Центральной Азии, а также пресс-конференция министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова. Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане. В рамках COP29 12-13 ноября состоялось мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности. Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию. Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе. Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.