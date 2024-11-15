Азербайджан и Центральная Азия объединяют усилия для развития зеленой энергетики

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с странами Центральной Азии в реализации региональных проектов в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе инвестиционного форума COP29 по вопросам перехода к энергетике для Центральной Азии

"В последние годы страны Центральной Азии реализуют значительные проекты, направленные на использование богатых возобновляемых энергетических ресурсов региона и критически важных минералов, необходимых для энергетического перехода. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации региональных проектов в области возобновляемой энергетики. В этом контексте мы инициировали сотрудничество по стратегической инициативе реализации Зеленого энергетического коридора Центральная Азия-Азербайджан. Эта инициатива направлена на усиление роли наших стран в зеленом энергетическом переходе и укрепление энергетической безопасности. Эти усилия создают привлекательные возможности для международных инвесторов", - сказал он.