https://news.day.az/economy/1707344.html Стартовала министерская встреча по энергетическим инициативам COP29 В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 проходит министерская встреча по энергетическим инициативам COP29. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Стартовала министерская встреча по энергетическим инициативам COP29
В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 проходит министерская встреча по энергетическим инициативам COP29.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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