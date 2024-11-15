Стартовала министерская встреча по энергетическим инициативам COP29

В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 проходит министерская встреча по энергетическим инициативам COP29.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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