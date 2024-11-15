Таджикистан построит новые солнечные и ветряные электростанции

В ближайшие 24 месяца Таджикистан построит солнечные и ветряные электростанции мощностью 1 500 мегаватт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума на инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.

"К 2030 году Таджикистан планирует увеличить генерирующие мощности, в которых доминирует гидроэнергетика, с текущих 6 гигаватт до 10 гигаватт. Кроме того, 10 процентов производимой энергии должно приходиться на источники, не связанные с гидроэнергетикой, то есть на солнечную и ветровую энергетику. Для этого мы взяли на себя обязательство в ближайшие 24 месяца построить солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 1 500 мегаватт", - сообщил он.

Д.Джума подчеркнул, что Таджикистан обязался к 2032 году полностью перейти на использование "зеленой" энергии.

"На данный момент мы достигли уровня в 98 процентов. Кроме того, к 2037 году наша экономика также станет полностью "зеленой", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.