Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Палестины

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Палестинского государства Махмуду Аббасу по случаю национального праздника Палестины.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Палестина.

Азербайджан всегда поддерживал свободу и независимость палестинского народа. Наша страна выступает за мирное разрешение конфликта на основе принципа "двух государств" с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Государства Палестина. Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку Палестине посредством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и на двусторонней основе.

Верю, что наши дружеские отношения и сотрудничество, построенные на добрых традициях, будут и дальше успешно развиваться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому палестинскому народу - мира и спокойствия", - говорится в письме.