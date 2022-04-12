Азербайджан впервые экспортировал карбамидные удобрения в Индию

Карбамидный завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики, впервые экспортировал карбамидные удобрения в Индию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Сумгайытский химический промышленный парк.

На первом этапе экспорт продукции заводом превысил пять тысяч тонн.

Отметим, что Карбамидный завод SOCAR, введенный в эксплуатацию в 2019 году, играет важную роль в устранении зависимости Азербайджана от импорта азотных удобрений, удовлетворении потребностей в них местных фермеров. В настоящее время продукция, производимая на заводе под брендом Made in Azerbaijan, экспортируется в Бразилию, Грузию, Турцию, Молдову, Румынию, Италию, Болгарию и др.