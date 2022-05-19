Азербайджан и Беларусь подписали многомиллионные контракты

Контракты на $55 млн подписаны по итогам первого дня визита белорусской делегации в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Белта, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

"Сегодня прошла бизнес-встреча между азербайджанскими и белорусскими компаниями. Подписан ряд контрактов на общую сумму порядка $55 млн. Это только первый день. Устанавливаются новые контакты. Думаю, в следующие дни мы услышим о новых контрактах", - сказал Михаил Мятликов.

По его словам, основные контракты заключены в сфере деревообработки. В их числе договоры между ОАО "Мостовдрев" и ЗАО "СОСНА" на поставку фанеры ($17,9 млн), плиты МДФ, ЛМДФ ($14,4 млн), ламинированного напольного покрытия ($7,4 млн), пиломатериалов ($2,1 млн). Также заключены контракты на поставку клееной фанеры ($5,3 млн), на поставку трехслойного целлюлозного мелованного картона ($2,4 млн).

Еще одна актуальная сфера - продукты питания. Коммерческие контракты подписаны на поставку сухих молочных продуктов ($2 млн) и на поставку детского питания и специализированных продуктов для беременных женщин и кормящих матерей ($1,2 млн).