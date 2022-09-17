Али Асадов утвердил порядок проведения конкурсов на грантовое финансирование турпроектов
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В Азербайджане утвержден Порядок проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере туризма.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Другим постановлением премьер-министра утвержден Порядок проведения стратегической экологической оценки.