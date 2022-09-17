https://news.day.az/economy/1496284.html Али Асадов утвердил порядок проведения конкурсов на грантовое финансирование турпроектов
Али Асадов утвердил порядок проведения конкурсов на грантовое финансирование турпроектов
В Азербайджане утвержден Порядок проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере туризма.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.
Другим постановлением премьер-министра утвержден Порядок проведения стратегической экологической оценки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре