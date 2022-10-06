Турция приготовилась спасти Европу от энергетического кризиса

В Минэнерго Турции заявили об увеличении мощности газопровода TANAP в Европу в два раза

Турция приготовилась в два раза увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который в стране называют единственной альтернативой поврежденным "Северным потокам" для Европы. С соответствующим заявлением выступил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. Как передает Day.Az его слова приводит агентство Anadolu.

Пропускная способность трубопровода решили повысить с 16 до 32 миллиардов кубометров в год, рассказал он. При этом Турция сможет пользоваться частью дополнительных объемов прокачиваемого газа, отметил министр.