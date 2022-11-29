В Азербайджане создан первый венчурный фонд - Caucasus Ventures.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия, посвященного этому событию.

По его словам, финансирование в Азербайджане стартап-проектов осуществлялось за счет государственных грантов и банковских кредитов.

"Этот фонд является первым, созданным в форме государственно-частного партнерства. Считаем, что создание данного фонда привлечет иностранных инвесторов в эту сферу. Кроме того, хочу отметить, что в нынешнем году министерство выделило средства на подготовку 650 ИТ-специалистов. Ежегодно планируется подготавливать три тысячи специалистов. До конца года для участников ИТ-сектора и стартап-экосистемы будет принят ряд законов, что позволит ускорить развитие этого сектора страны", - добавил министр.

Бюджет венчурного фонда составляет 11,3 миллиона манатов. Агентство инноваций и PASHA Holding выделили в бюджет фонда по пять миллионов манатов, индивидуальные предприниматели - 1,3 миллиона манатов.