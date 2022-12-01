Минсельхоз Азербайджана привлекает фермеров и инвесторов в Карабах

Министерство сельского хозяйства Азербайджана уже начало привлекать фермеров и инвесторов на освобожденные от оккупации территории.

Об этом сказал в четверг начальник отдела контроля за землепользованием минсельхоза Фирудин Тагиев на конференции, посвященной итогам реализации государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения Земли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, министерство сельского хозяйства временно уполномочено предоставлять в аренду земли на освобожденных от оккупации территориях.

"Потенциальные территории для ведения сельского хозяйства в Карабахе были определены совместно с "Азеркосмос". Мы уже привлекли фермеров и инвесторов на эти территории, начались работы по посадке фундучных деревьев. В основном создание ореховых плантаций предусмотрено на территории Ходжавендского, Зангиланского и Губадлинского районов", - сказал Тагиев.