Экосистемы стартапов укрепляют связи Азербайджана и Польши

16 декабря в Бакинском бизнес-центре состоялся польско-азербайджанский семинар по инновациям, совместно организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), посольством Польши в Азербайджане, "Startup Hub Poland Foundation" и Центром инноваций и технологий "Idealhub".

Как сообщили в пятницу Day.Az в агентстве, на мероприятии были обсуждены возможности развития польско-азербайджанского сотрудничества в области поддержки инноваций и стартапов, в том числе реализуемая Польшей в Азербайджане программа "V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB)".

Выступая на семинаре, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов отметил, что развитие инновационного предпринимательства будет иметь важное значение для укрепления существующего экономического потенциала Азербайджана и Польши, совместные инициативы будут способствовать созданию соответствующих платформ среди предпринимателей, стартапов и инвесторов из обеих стран. Он также проинформировал о механизмах поддержки МСБ для стимулирования инновационной деятельности местных предпринимателей, в том числе о сертификате "стартап".

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