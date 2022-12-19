https://news.day.az/economy/1520978.html В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 г.
В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 г.
В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 год, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
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