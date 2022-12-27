Азербайджан и Япония подписали конвенцию об отмене двойного налогообложения

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Подписание между Азербайджаном и Японией конвенции о предотвращении уклонения от уплаты налогов и устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы будет способствовать расширению двусторонних торгово-экономических отношений", - говорится в публикации.