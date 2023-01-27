Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank

Yelo Bank продолжает активно поддерживать реальный сектор и предлагает предпринимателям выгодные микрокредиты до 100 000 манат, сроком до 36 месяцев. Оформив микрокредит, вы получите следующие преимущества:
 

  • Льготный срок до 12 месяцев
  • Возможность выбрать тарифный план, который подходит вашему бизнесу
  • Быстрое оформление и краткосрочный процесс принятие решений
  • Без комиссии за страхование
  • Без комиссии за открытие счета
  • Без требуемого залога
  • Бизнес карта в подарок
     

Отметим, что Yelo Bank также дает возможность предпринимателям получить микрокредит с помощью бесплатной бизнес-карты, которая выдается при оформлении кредита. 

Yelo Bank всегда готов поддержать ваш бизнес! Закажите кредит онлайн, чтобы воспользоваться всеми преимуществами: https://bit.ly/ylmkro

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.
 
Yelo Bank - Яркий банкинг!