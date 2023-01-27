https://news.day.az/economy/1532119.html Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank (R)
Yelo Bank продолжает активно поддерживать реальный сектор и предлагает предпринимателям выгодные микрокредиты до 100 000 манат, сроком до 36 месяцев. Оформив микрокредит, вы получите следующие преимущества:
Отметим, что Yelo Bank также дает возможность предпринимателям получить микрокредит с помощью бесплатной бизнес-карты, которая выдается при оформлении кредита.
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank (R)
Yelo Bank продолжает активно поддерживать реальный сектор и предлагает предпринимателям выгодные микрокредиты до 100 000 манат, сроком до 36 месяцев. Оформив микрокредит, вы получите следующие преимущества:
- Льготный срок до 12 месяцев
- Возможность выбрать тарифный план, который подходит вашему бизнесу
- Быстрое оформление и краткосрочный процесс принятие решений
- Без комиссии за страхование
- Без комиссии за открытие счета
- Без требуемого залога
- Бизнес карта в подарок
Отметим, что Yelo Bank также дает возможность предпринимателям получить микрокредит с помощью бесплатной бизнес-карты, которая выдается при оформлении кредита.
Yelo Bank всегда готов поддержать ваш бизнес! Закажите кредит онлайн, чтобы воспользоваться всеми преимуществами: https://bit.ly/ylmkro
Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.
Yelo Bank - Яркий банкинг!
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