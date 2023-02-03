США могут инвестировать в зеленую энергетику Азербайджана

Соединенные Штаты Америки могут инвестировать в производство и экспорт зеленой энергии Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказала заместитель государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман, выступая на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Она сказал, что стороны намерены и дальше развивать сотрудничество и президент США Джозеф Байден поддерживает вопрос экспорта газа с Каспийского моря в Европу.

"США поддерживали и будут поддерживать проект Южного газового коридора для обеспечения энергетической безопасности своих европейских партнеров. Этот коридор является очень важным проектом для Европы, и Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности. Кроме того, Южный газовый коридор играет важную роль в укреплении не только энергетической, но и политической безопасности Европы. Он создает возможности для сотрудничества многих стран, которые использовав эту возможность могут обеспечить свой экономический рост. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать транспортировку природного газа, добываемого в Каспийском море в Европу и помогать в этом Азербайджану", - подчеркнула Лаура Лохман.