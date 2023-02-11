Ценам на нефть предсказали невероятный рост

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран спрогнозировал нефть по 140 долларов за баррель. Его слова приводит Financial Times, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что мировые цены на нефть в последние месяцы упали слишком сильно, а потому уже в текущем году на фоне восстановления спроса на нефть в Китае баррель вновь подорожает. "Открытие Китая приведет к гораздо более сильному росту спроса на нефть, чем ожидалось ранее", - отметил он.

Андюран добавил, что в 2023 году благодаря восстановлению экономики КНР мировой спрос на нефть может вырасти на 4 миллиона баррелей в сутки. По его словам, даже отсутствие проблем с поставками на мировой рынок нефти из России не задержит роста цен.