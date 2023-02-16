Министр энергетики Саудовской Аравии о соглашении ОПЕК+

Соглашение о сокращении производства нефти, достигнутое в рамках альянса ОПЕК+, сохранится до конца 2023 года. Об этом в четверг заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти продлится до конца 2023 года", - отметил глава саудовского Минэнерго, слова которого привел новостной портал "Аш-Шарк". Министр добавил, что страны - члены альянса "не будут увеличивать добычу только при начальных признаках [повышения] спроса на мировом рынке".

Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд отметил, что он сам "не может предсказать спрос на рынке". "Я поверю в рост спроса только когда действительно увижу это", - сказал министр энергетики королевства.

Он подтвердил, что "решения ОПЕК+ принимаются единогласно". "Говорить о том, что Саудовская Аравия принимает решения в одиночку, несправедливо", - подчеркнул министр.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на встрече 5 октября 2022 года договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. На заседании 4 декабря страны альянса решили сохранить действующий план по добыче нефти. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 1 февраля 2023 года также не стал рекомендовать изменения квот по добыче.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 апреля 2023 года, а общая встреча альянса назначена на 4 июня 2023 года.