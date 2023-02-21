Anglo Asian Mining заявил об увеличении объема золота на новом месторождении в Азербайджане

Anglo Asian Mining (AAM) ожидает большего объема добычи драгоценных металлов на новом месторождении "Гилар" в Азербайджане.

Как сообщили во вторник Day.Az в AAM, об этом свидетельствуют новые данные бурения на этом месторождении.

В компании подчеркнули, что по сравнению с предыдущим бурением, ожидается расширение до 68 метров сплошной золотой и медной минерализации.

"Новые результаты стимулируют ускорение строительства тоннеля в целях дальнейшей разведки и добычи на месторождении "Гилар". Мы также уже приступили к обновлению базы данных по каждому месторождению. Ожидаем, что новые данные позволят значительно увеличить наш предыдущий прогноз по объему добычи драгметаллов", - подчеркнули в Anglo Asian Mining.

Напомним, что ранее сообщалось о содержании 135 тысяч унций золота, 21,5 тысячи тонн меди и 23 тысячи тонн цинка на месторождении "Гилар".

Основная деятельность Anglo Asian Mining в Азербайджане сосредоточена в Гедабеке, и в нынешнем году в Гедабекском районе планируется сдать в эксплуатацию месторождение "Зафар". Кроме того, в ближайшие годы Anglo Asian Mining в Азербайджане планирует сдать в эксплуатацию такие контрактные зоны как "Гарадаг", "Хархар" и "Демирли". На освобожденных территориях компания уже приступила к разведке золотоносного месторождения "Вежнали" в Зангиланском районе.

Производимые в Азербайджане золотые слитки Anglo Asian Mining в основном экспортирует в Швейцарию, а медь - в Грузию, Узбекистан и Турцию.