Что принесет Азербайджану проект Azeri Central East

4 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы Azeri Central East (Центральный Восточный Азери).

В следующем году, причем уже в первом квартале, планируется добыча первой нефти с платформы Azeri Central East - Центральный Восточный Азери, сказал в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан..Ожидается, что с ACE на пике будет добыто 100 тысяч баррелей (эквивалентно 5 миллионам тонн в год) нефти.

Ввод в эксплуатацию данной платформы, отметил эксперт, дает возможность компании ВР и партнерам сначала снизить ежегодные темпы падения добычи на АЧГ, а затем стабилизировать объемы добычи на несколько лет. Скорее всего, этого показателя планируется достичь в 2025 году.

"Думаю, что задуманное будет достигнуто. Пик добычи на Азери-Чираг-Гюнешли был зафиксирован в 2010 году - на уровне 40,6 миллиона тонн. В прошлом году в рамках Контракта века было добыто в 2 раза меньше этих объемов. В этом году мы впервые увидим снижение объемов добычи нефти ниже отметки 20 миллионов тонн. Поэтому ввод в эксплуатации в начале следующего года новой платформы, наконец-то, станет точкой отсчета для стабилизации добычи после многолетнего периода спада", - сказал Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева