В Болгарии подешевел газ

Цены на газ в Болгарии в мае снижены на 21 процент по сравнению с апрелем благодаря поставкам газа из Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в сообщении Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии (EWRC).

Так, цены на май установлены на уровне 77,55 лева (43,60 доллара США) за МВтч по сравнению с 98,16 лева за МВтч в апреле.

В EWRC подчеркнули, что поставки газа из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) являются ключом к достижению конкурентоспособных цен.

Основными факторами, которые приводят к снижению цен на газ, являются тенденция к снижению цен на европейских спотовых рынках и сокращение объёмов потребления газа.

В ценовую смесь на май включен весь объем азербайджанского газа, транспортируемого по IGB, который покроет 62,65 процента потребления Болгарии в этом месяце. Государственный поставщик газа "Булгаргаз" также добавил в смесь сжиженный природный газ.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивал около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.