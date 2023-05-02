Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написала Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Сегодня я организовала Энергетический диалог ЕС-Азербайджан с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым для обсуждения нашего стратегического партнерства. Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа. Но наше сотрудничество выходит за рамки газовой сферы, так как существует огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии", - написала она.

Симсон отметила, что Европа вышла из этой зимы с наполовину заполненными газовыми хранилищами, более стабильными ценами на газ и позитивным прогнозом на следующую зиму.

"Мы достигли этого благодаря содействию граждан стран ЕС и наших надежных партнеров, таких как Азербайджан. Мы оба полны решимости реализовать наше стратегическое партнерство", - добавила Еврокомиссар.