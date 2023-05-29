Прогноз по ценам на газ в Европе

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключил, что если предстоящее лето в Европе будет достаточно прохладным, то в моменте цена на газ может опуститься ниже $200. Как сообщили Day.Az, об этом он рассказал "Известиям" 29 мая.

Стоимость газа в Европе достигла $284 за 1 тыс. куб. м. 25 мая цена на газ опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м на лондонской бирже ICE впервые с мая 2021-го. Еще в начале 2023 года голубое топливо стоило более $700.

"Продолжительность снижения цен на газ в Европе зависит от нескольких факторов, таких как погодные условия, быстрое пополнение запасов, уровень спроса на рынке, повышение выработки возобновляемой энергии (ветряки и солнечная энергия) и объемы поставок из разных стран. Отопительный сезон уже прошел, а сезон кондиционирования еще не начался. Спрос со стороны промышленных предприятий остается низким", - объяснил Антонов.

При этом эксперт выразил мнение, что энергетическая ситуация в европейских странах будет оставаться сложной в течение ближайших нескольких лет из-за ряда факторов, включая изменения в энергетической политике многих государств, конкуренцию с другими источниками энергии и необходимость уменьшения выбросов парниковых газов.

"Прогнозировать точные цифры для минимальной стоимости газа сложно, но я могу сказать, что с 2015 по 2021 год средняя цена на газ в Европе была в районе $200 за 1 тыс. куб. м. Текущая цена близка к ней, но если лето будет достаточно прохладным, то в моменте мы можем увидеть снижение котировок ниже $200", - заключил аналитик.