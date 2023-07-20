ЗАО «Baku Steel Company» обнародовало свои показатели за 2022 год

ЗАО "Baku Steel Company" (далее "BSC" или "Группа"), крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, обнародовала финансовые и другие ключевые показатели деятельности за 2022 год*.

В консолидированной финансовой отчетности Группы в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, активы увеличились на 11% до 262,7 млн манатов, а капитал увеличился на 82,3% до 87,7 млн манатов.

Чистая прибыль Группы за 2022 год увеличилась на 7,5%, по сравнению с 2021 годом и составила 71,6 млн манатов.

Показатели производства и продаж BSC также увеличились. Таким образом, продажи за 2022 год выросли на 30,5% и достигли 392,9 млн манатов (без НДС). Производство стальных заготовок увеличилось на 26,5%, а производство арматуры и катанки увеличилось на 35,5%. Производство труб увеличилось еще больше - на 36,8%. В 2022 году предприятие произвело 362 тыс. тонн заготовок, 314 тыс. тонн арматуры и катанки, 26 тыс. тонн труб.

Логическим следствием увеличения производства и продаж стало увеличение как числа сотрудников BSC, так и объема налогов, выплачиваемых в государственный бюджет. Численность сотрудников, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 168 человек и на конец 2022 года составила 1902 человека.

За прошедший год Группа выплаты налоговых отчислений и платежей по социальному страхованию в государственный бюджет составили 65,3 миллиона манатов.

Следует отметить, что BSC, как один из крупнейших производителей Азербайджана, выпускает высококачественную арматуру, катанку, квадратные и круглые стальные заготовки, бесшовные трубы, а также различные фасонные отливки. Здесь также можно изготавливать швеллеры, угольники, двутавры, квадратные и круглые прутки. За свою более чем 20-летнюю деятельность продукция BSC, ставшей известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем регионе, пользуется большим спросом на местном рынке и экспортируется более чем в 20 стран мира, в Европе, Америке и Азии.

* ссылка на отчет https://www.bakusteel.com/ru/koofp/