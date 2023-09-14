Инфляция в США ускорилась

Потребительские цены в США по итогам августа подскочили на 3,7% в годовом выражении после роста на 3,2% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В месячном выражении потребительские цены в США за августе выросли на 0,6% после роста на 0,2% в июле.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения годовой инфляции до 3,6%, месячная инфляция прогнозировалась в 0,6%.

Ранее мы писали о том, что минфин США надеется на "мягкую посадку" экономики.