Минфин США надеется на "мягкую посадку" экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что Штатам удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления инфляции без крупного ущерба для рынка труда и других сфер, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Каждый индикатор инфляции говорит о ее замедлении", - сказала Йеллен в интервью агентству Bloomberg. Она отметила, что рост безработицы в США, зафиксированный в августе, не был вызван волной увольнений.

Безработица в Штатах в прошлом месяце поднялась до 3,8% с 3,5% в июле на фоне увеличения доли участия населения в рабочей силе до максимума с февраля 2020 года.

Отвечая на вопрос о том, придерживается ли она по-прежнему прогноза, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на меры сдерживания инфляции, Йеллен ответила утвердительно.

"Я думаю, можно сказать, что мы идем по пути, который выглядит именно так", - сказала она.

Отвечая на вопросы о ситуации в Китае, Йеллен заявила, что у Пекина остаются возможности для стимулирования экономики в случае необходимости.

"Я полагаю, у них достаточно много пространства для маневра в плане стимулов, если они посчитают нужным использовать их, - сказала она. - Пока они сделали, по моему мнению, лишь довольно небольшие корректировки в денежно-кредитной политике".