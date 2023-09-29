Китай планирует открыть наукоемкие производственные предприятия в Азербайджане

В ходе визита в Китай министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с заместителем министра промышленности и информационных технологий Яном Юньмином и обсудил с ним развитие сотрудничества между двумя странами в сфере ИКТ и цифрового развития.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом Рашад Набиев написал в "Х" (бывший Twitter).

Стороны обменялись идеями по созданию китайскими компаниями наукоемких производственных предприятий в Азербайджане, сотрудничеству с ведущими университетами Китая, технопарками, инкубационными и акселерационными центрами, организации совместных программ обмена и обучения.