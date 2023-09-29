https://news.day.az/economy/1602270.html Китай планирует открыть наукоемкие производственные предприятия в Азербайджане - ФОТО
Китай планирует открыть наукоемкие производственные предприятия в Азербайджане - ФОТО
В ходе визита в Китай министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с заместителем министра промышленности и информационных технологий Яном Юньмином и обсудил с ним развитие сотрудничества между двумя странами в сфере ИКТ и цифрового развития.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом Рашад Набиев написал в "Х" (бывший Twitter).
Стороны обменялись идеями по созданию китайскими компаниями наукоемких производственных предприятий в Азербайджане, сотрудничеству с ведущими университетами Китая, технопарками, инкубационными и акселерационными центрами, организации совместных программ обмена и обучения.
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