Важная новость для пенсионеров

Выплата пенсий по регионам Азербайджана запланирована на 15 декабря.

Об этом в среду сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Напомним, что 8 декабря Государственным фондом социальной защиты были выплачены декабрьские пенсии в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе.

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