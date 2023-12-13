https://news.day.az/economy/1621856.html Важная новость для пенсионеров
Важная новость для пенсионеров
Выплата пенсий по регионам Азербайджана запланирована на 15 декабря.
Об этом в среду сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
Напомним, что 8 декабря Государственным фондом социальной защиты были выплачены декабрьские пенсии в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе.
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