В Европе снизился объем промышленного производства

Объем промышленного производства в еврозоне в октябре 2023 года снизился на 0,7 процента по сравнению с данными за сентябрь. Об этом сообщает Евростат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным службы, в 27 странах Евросоюза показатель снизился чуть менее значительно, на 0,5 процента (месяцем ранее на 0,8 процента). В годовом измерении он уменьшился на 5,5 процента, а в еврозоне - на 6,6 процента.

Наибольшее снижение промышленного производства в странах ЕС за месяц зафиксировано в Ирландии (-7 процентов), на Мальте (-2,5 процента) и в Нидерландах (-2,1 процента). Максимум роста был показан в Греции (6 процентов), Португалии (3,8 процента) и Чехии (2,9 процента). В Греции фиксируется также самый значительный рост производства в годовом выражении, на 10,8 процента, а самое сильное падение показателя по сравнению с октябрем 2022 года, как и в месячном измерении, произошло в Ирландии (-34 процента).

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