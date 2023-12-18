Mastercard представит новые решения по монетизации на азербайджанском рынке

Источник: Агентство международной информации Trend

В ближайшее время глобальная платежная система Mastercard внедрит новые решения для ускорения монетизации на азербайджанском рынке.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью генеральный директор MasterCard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

По его словам, Azericard и Mastercard планируют объединить усилия для реализации ряда проектов, а также изучения лучших мировых и региональных практик для развития карточного бизнеса и финтеха.

"В прошлом году Mastercard и Azericard подписали меморандум о взаимопонимании в рамках стратегического партнерства по монетизации данных. С тех пор мы очень тесно сотрудничаем с нашим стратегическим партнером Azericard для разработки и развития этих решений. Очень скоро мы совместно выведем их на рынок. Конечная цель - помочь нашим партнерам использовать огромные ресурсы данных на этом рынке для принятия более эффективных и действенных бизнес-решений", - сказал он.

Отметим, что Mastercard - ведущая глобальная технологическая компания, объединяющая более 2,3 миллиарда держателей счетов в 210 странах мира. Организация обладает рыночной капитализацией в размере свыше 390 миллиардов долларов США и входит в топ-10 самых ценных глобальных брендов в мире по версии Kantar 2023.

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