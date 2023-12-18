Восток-Запад и Север-Юг являются приоритетными проектами в сотрудничестве в рамках СНГ.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств в Москве.

"Важным направлением сотрудничества между нашими странами является торгово-экономическая сфера. Азербайджан принимает активное участие в экономическом сотрудничестве в рамках Содружества. В прошлом году объем товарооборота Азербайджана со странами Содружества вырос почти на 30 процентов. По итогам 10 месяцев текущего года фиксируем рост еще на 17 процентов. Налажено взаимовыгодное сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, где приоритетными проектами выступают транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг", - сказал он.

Асадов отметил, что Азербайджан продолжает модернизацию своей транспортно-логистической инфраструктуры, которой активно пользуются многие из партнеров по СНГ.

Отметим, что заседание проходит в центре ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Перед началом заседания премьер-министры стран СНГ ознакомились с международным выставочным форумом "Россия", открывшимся в выставочном центре ВДНХ.

На выставочном форуме демонстрируется путь развития регионов России, новые технологии производства страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!