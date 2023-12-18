Европейская страна решила снизить плату за транзит российского газа

Депутаты болгарского парламента приняли в первом чтении законопроект, отменяющий повышение тарифа за транзит российского газа через территорию страны. Трансляция велась на официальном сайте Народного собрания Болгарии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В первом чтении также был принят закон о запрете нефтеперерабатывающему заводу компании "Лукойл" перерабатывать российскую нефть с 1 марта 2024 года, а с 1 января 2024 года продавать, доставлять, транспортировать или экспортировать в третьи страны определенные виды нефтепродуктов. Предстоит рассмотрение законопроектов во втором чтении, ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

В настоящее время заседание болгарского парламента продолжается, рассматриваются законы о бюджете. При рассмотрении законопроекта об отмене тарифов на транзит газа представители оппозиции блокировали парламентскую трибуну с желанием в очередной раз сорвать заседания парламента, а также пытались отключить микрофоны в знак протеста против разрушения памятника Советской армии. Произошло столкновение между депутатами партии "Возрождение" и Движения за права и свободы (ДПС), звучали словесные угрозы, охране парламента с трудом удалось не допустить драки. В настоящее время трибуна парламента остается блокированной, а депутаты для выступления используют переносные микрофоны.

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