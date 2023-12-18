Лиможские тигры: Italdizain представляет первую коллекцию Bernardaud для Азербайджана

Знаменитая французская фарфоровая мануфактура Bernardaud впервые в своей истории выпустила коллаборацию с азербайджанским художником. 34-летний художник из Баку Фархад Фарзалиев создал рисунки для лимитированной коллекции Tiger Collection, выпущенной эксклюзивно для Азербайджана.

Творческий альянс азербайджанского художника и французского бренда сложился благодаря активному участию компании Italdizain. Фархад Фарзалиев родился в Баку, закончил Азербайджанскую государственную Академию художеств, принимал участие в многочисленных международных выставках и арт-проектах. Знакомство компании с художником состоялось в 2022 году, когда Фархад Фарзалиев выступил в роли арт-консультанта постановки по мотивам народной сказки "Семь ветвей гранатового дерева", осуществленной при поддержке одного из брендов компании. Коллаборация оказалась успешной и Italdizain выступил инициатором совместного проекта Фархада со знаменитой лиможской мануфактурой Bernardaud, которую Italdizain эксклюзивно представляет в Азербайджане.

В лимитированную коллекцию вошли сеты из двух чашек с блюдцами, десертные тарелки, кружки, подносы, а также свечи в подсвечниках. Символом коллаборации стал красочный, броский, запоминающийся и несколько сюрреалистичный образ тигра - один из центральных мотивов в творчестве художника.

Образ тигра присутствует как в традиционной азербайджанской культуре, так и в художественных традициях стран Востока и Запада. Изображение тигра считается в восточных культурах символом величия, независимости, духовной и жизненной энергии и традиционно олицетворяет мощь, силу природы, божественную энергию. В европейской визуальной традиции и геральдике тигр ассоциируется с державностью, властью и победами.

Мотивы коллаборации Фархада Фарзалиева с Bernardaud подарила серия живописных работ "Tiger Force Member", работу над которой художник начал во время пандемии. В ней Фархад исследует архетип тигра через призму своего хобби - коллекционирования нашивок тигра на репликах дизайнерской одежды. Он интерпретирует тему тигра в различных вариациях, эффектно соединяя в своих произведениях наследие азербайджанской культуры и свежий авторский взгляд на древний символ. В работах Фархада присущая тигру двойственность - сила и ловкость в сочетании с мягкостью и грацией - приобретает экспрессивную, динамичную, сюрреалистичную трактовку, благодаря которой коллекция звучит современно, эффектно и ярко.

"Поскольку этих тигров я рисовал во время пандемии, они воплотили в себе некий символ жизнерадостности, желания жить, творить, создавать, - рассказывает Фархад Фарзалиев. - Яркие и красочные, они словно во весь голос провозглашают радость жизни. Надеюсь, эти работы будут служить своим обладателям приятным ежедневным напоминанием о надежде, стойкости и яркой, наполненной жизни даже в непростые времена".

Коллаборация Bernardaud и Фархада Фарзалиева соединила в себе многоликое и яркое художественное наследие Азербайджана с историческими традициями и филигранным мастерством французской фарфоровой мануфактуры. Творческий альянс азербайджанского художника и французских мастеров стал символом современного диалога культур и гармоничного союза исторического наследия и актуального искусства.

Фарфоровая мануфактура Bernardaud была основана в 1863 году в Лиможе, где и по сей день расположена ее штаб-квартира. Управляет компанией с момента ее основания семья Бернардо и сегодня у руля стоит Мишель Бернардо, представитель пятого поколения династии.

Лимож называют родиной французского "белого золота": именно в этом городе несколько столетий назад зародились традиции производства фарфора. Бренд Bernardaud принадлежит к числу хранителей славных традиций лиможского фарфора и одновременно является трендсеттером в сфере фарфорового искусства. Свою репутацию марка со 160-летней историей строит на искусном сочетании филигранного мастерства, уважения к наследию, новаторского подхода и широкого кругозора.

Процесс создания одного изделия вовлекает в себя в общей сложности до 50 человек. На обеих фабриках компании, расположенных в Лиможе и в Орадур-сюр-Глан, изготавливают не только предметы сервировки, но и сложнейшие арт-объекты в коллаборации с выдающимися современными художниками, среди которых Рой Лихтенштейн и Джефф Кунс, а также заказы крупных компаний, в числе которых, например, главный национальный авиаперевозчик страны, Air France. Коллаборация с Фархадом Фарзалиевым, выпущенная в год 160-летия мануфактуры, символизирует ее открытость миру и стремление к вдохновляющему диалогу культур и традиций.

Продажи коллекции стартовали 1 декабря 2023 года. В коллекцию входит 5 изделий, общим количеством 225 штук: 25 чайных наборов, 50 подсвечников с ароматической свечой, 50 декоративных подносов, 50 кружек и 50 десертных тарелок.

Для ознакомления с лимитированной коллекцией и возможности приобретения приглашаем посетить бутик Maison de Luxe Baku по указанному адресу: ул. 28 Мая, 5C. Более подробную информацию вы найдете по ссылке: https://italdizain.az/bernardaudxfarkhad/ru/index.html.