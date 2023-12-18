Назван объем соцвыплат населению в Азербайджане в текущем году

За 11 месяцев текущего года Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 482 тысячам человек выплачены социальные пособия, 377 тысячам человек - ежемесячные президентские пенсии.

Как сообщили в понедельник Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, за этот период населению выплачено 915 миллионов манатов по социальным пособиям, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 592 миллиона манатов по президентским пенсиям, что на 20 процентов больше.

С января по ноябрь произведено 125 тысяч назначений пособий и пенсий, а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат, в проактивном порядке - 554 тысячи пособий и пенсий.

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