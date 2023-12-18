Азербайджан и РФ подписали протокол по вопросам водных ресурсов реки Самур

25-е заседание Совместной азербайджано-российской комиссии по разделу водных ресурсов трансграничной реки Самур состоялось 15 декабря в Республике Дагестан Российской Федерации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов, заседание прошло под руководством сопредседателя совместной азербайджано-российской комиссии от азербайджанской стороны, заместителя председателя Открытого акционерного общества "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" Закира Гулиева и сопредседателя комиссии от российской стороны, заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации Вадима Никанорова.

В заседании приняли участие представители акционерного общества, министерства экологии и природных ресурсов, министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и Государственной пограничной службы Азербайджана.

На встрече были рассмотрены вопросы распределения и мониторинга водных ресурсов реки Самур между двумя странами, совместной эксплуатации Самурского гидроузла и другие вопросы, подписан протокол о запланированных мерах.

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