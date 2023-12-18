ЦБ Азербайджана и IFC обсудили перспективы сотрудничества

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

"Сегодня мы имели удовольствие встретиться с делегацией Международной финансовой корпорации во главе с вице-президентом по Европе, Латинской Америке и Карибскому бассейну Альфонсо Гарсиа Мора. В ходе встречи состоялся продуктивный обмен мнениями о деятельности IFC в Азербайджане, состоянии сотрудничества между Центральным банком и IFC, реализуемых проектах, а также перспективах сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что Международная финансовая корпорация (IFC) инвестировала в Азербайджане за последние 30 лет свыше 800 миллионов долларов США в более, чем 60 проектов.

Напомним, что в настоящее время Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разрабатывает финтех-стратегию на 2024-2028 годы.

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