В Великобритании выросло число компаний, которым грозит закрытие

В Великобритании резко возросло число компаний, которые могут прекратить деятельность из-за неуплаченных налогов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Бухгалтерская фирма UHY Hacker Young сообщила, что за год Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании подало заявки на закрытие 2391 компании из-за неуплаченных налогов.

Отмечается, что до апреля 2022 года налоговому ведомству запрещалось инициировать прекращение деятельности не платящих налоги компаний в рамках борьбы с последствиями пандемии.

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