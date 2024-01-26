ЕЦБ принял решение по ключевым ставкам

Европейский центробанк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%, сообщила пресс-служба ЕЦБ.

"Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Совет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели, - говорится в пресс-релизе. - Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность".

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