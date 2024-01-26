Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос

Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в 2023 году составил 64,978 миллиона долларов США (1,01 процента от суммарного азербайджанского внешнеторгового оборота со странами СНГ), сообщает Day.Az.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в 2023 году вырос в 6,01 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (10,81 миллиона долларов).

Доля Кыргызстана в общем товарообороте Азербайджана в отчетный период 2023 года составила почти 0,13 процента.

Азербайджанский экспорт в Кыргызстан в 2023 году составил 59,338 миллиона долларов, что в 12,5 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года (4,736 миллиона долларов).

Азербайджанский импорт из Кыргызстана в отчетный период 2023 года составил 5,64 миллиона долларов, что на 7,14 процента меньше показателя аналогичного периода 2022 года (6,073 миллиона долларов).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам 2023 года сократился на 2,85 процента, или 1,502 миллиарда долларов США по сравнению с показателем 2022 года - с 52,686 миллиарда до 51,183 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 33,898 миллиарда долларов, что на 4,248 миллиарда долларов, или 11,14 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 66,23 процента против 72,4 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,745 миллиарда долларов, или 18,88 процента - с 14,539 миллиарда долларов до порядка 17,285 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 33,77 процента против 27,6 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 6,993 миллиарда долларов, или 29,63 процента - до 16,613 миллиарда долларов против 23,606 миллиарда долларов в 2022 году.

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